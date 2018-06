Escorpión – Lunes 11 de junio del 2018: un despertar dentro de tu mundo interior

Si te sientes atraído hacia una persona no empieces a hurgar las razones ni los por qué. Se avecinan días excitantes en los que primará tu sentido común e intuición, dos cualidades escorpiónidas que te ayudarán a llegar a la cima en ese largo camino hacia el éxito que estás ahora transitando.

Amor

Simplemente disfruta hoy esta oportunidad que te está dando la vida de ser feliz y vivir una aventura romántica. Estos días de junio traen consigo una recuperación del tiempo que pudiste haber perdido recientemente al haberte asociado con quien no vale la pena.

Salud

Utiliza esta energía planetaria del lunes para reevaluar tus planes de salud y sacar de tu vida lo superfluo. Concede las prioridades necesarias a tu alimentación y ejercicios, pero no descuides tus horas de sueño y descanso.

Trabajo

Podrás sacarle más a tu trabajo y a tu tiempo si aprovechas tu tiempo de manera racional haciendo lo tuyo y dejando que cada cual haga lo suyo. Si tratas de controlar a todo el mundo terminarás agotándote y cayéndole mal a todos y esa actitud no tiene nada que ver con tu naturaleza escorpiónida.

Dinero y fortuna



Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amigos y mantén solamente a los leales y constructivos.