Escorpión – Lunes 11 de febrero de 2019: se revela tu lado más íntimo

Dejas a un lado las actitudes intransigentes y cedes frente a quien una vez actuó de una manera irresponsable, pero que ahora regresa arrepentido. Hay reconciliaciones y arreglos amorosos en tu horizonte emocional Utiliza tu experiencia y lo que has aprendido sobre ti mismo para no juzgar duramente a tu pareja. No pierdas tus esperanzas porque el amor te sonríe y en la vida no hay fracasos, sino lecciones.