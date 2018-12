Escorpión – Lunes 10 de diciembre de 2018: tu lado más sensual sale a relucir

Hay ciertos aspectos de Plutón, tu regente, y tu corregente, Marte con Venus, en este lunes, que tienden a causar confusiones y malas interpretaciones. Se trata de un estado mental que podrás superar si te concentras en cuestiones alegres y positivas, como has logrado siempre en tu vida. ¡Es tu día de la expresión y la acción, Escorpión, no lo olvides! Tu pareja, si la tienes, estará halagada y feliz con tus comentarios y observaciones, si estás solo no te sentirás falto de amor. Es hora de señalarle sus aspectos positivos, sin exagerar, pero dándole a entender cuáles son sus cualidades principales que te han atraído. Un aviso: en el terreno económico ¡mucho cuidado con los tramposos!