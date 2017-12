Escorpión – Lunes 1 de enero 2018: Insiste y lograrás lo que estás buscando

Noticiero astrológico: El año comienza muy bien con el prospecto de la superluna en tránsito desde Géminis a Cáncer. Urano está terminando su tránsito retrógrado y el único astro que quedaría en ese movimiento es el planetoide Ceres, en Leo.

Has estado inquieto pensando cosas que no son ciertas ya que muchos problemas están solamente en tu imaginación escorpiónida. Crees que no te quieren, te atormenta la idea constante de la infidelidad y eso te causa desasosiego. ¡Aleja esos pensamientos! Por otra parte, si te ofrecen una nueva posición laboral, no desestimes esta oportunidad. Acude a entrevistas de trabajo, a sitios donde puedas tener éxito y sobre todo no descuides el amor porque ahora estás en un tono de alza. No te dejes engañar por nadie y cuando te digan algo que podría perjudicar a terceros, antes de divulgarlo analízalo. Puedes poner tus pensamientos en su sitio. Sabrás verdaderamente si estás enamorado o se trata de un capricho.



Amor

Lo que hoy decidas o hagas causará un impacto fuerte en tu realidad amorosa. No actúes en ningún momento de forma precipitada porque entonces tus acciones te causarían problemas y complicaciones.

Salud

Hay influencias cósmicas incidiendo en tu metabolismo ayudándote a recibir influjos positivos que colaboran para asimilar de manera rápida cualquier tipo de tratamiento emprendido recientemente para mejorar una afección crónica.

Trabajo

No entres en chismes ni en murmuraciones pues hay varias personas con muchos problemas personales a tu alrededor en tu trabajo. Aléjalas de ti con cortesía y te evitarás dificultades futuras en el lugar donde estás bien visto en tu empleo. Envolverte en sus asuntos te comprometería.

Dinero y fortuna

Se acercan los momentos importantes de los presupuestos y negocios y debes poner orden en tus asuntos de dinero, priorizar las cuestiones básicas y sacar adelante tus proyectos con determinación. El tiempo que se avecina es económicamente próspero para ti, Escorpión.