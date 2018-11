Escorpión – Jueves 8 de noviembre de 2018: tomarás una importante decisión sentimental

Amor No dejes nada a medias. Si te sientes preocupado por algo que notas en tu pareja, un cambio de actitud o manera de ser, no te calles, comunícate, pregúntale y sobre todo mantén abierto tu corazón y tu mente para entender lo que sucede.

Salud La ansiedad suele ocasionar palpitaciones y dolores en el pecho. Si es tu caso no te atormentes innecesariamente suponiendo padecimientos asociados con el corazón. Por supuesto, si dudas o persisten las molestias, consulta a tu médico.

Trabajo Se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado muy bien se te acerca para proponerte algo muy interesante que te llegará como un regalo cósmico en esta etapa de tu ciclo de cumpleaños.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto.

Si estás soltero o soltera: durante este ciclo de cumpleaños revivirás episodios sentimentales felices que pensaste no se repetirían