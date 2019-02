Escorpión – Jueves 7 de febrero de 2019: un nuevo estímulo amoroso que te inspirará

Este fin de semana haz a un lado las primeras impresiones y apariencias y no te predispongas frente a un nuevo jefe o administrador en tu empresa. Verás como dentro de poco tiempo ambos se convertirán en buenos amigos y tu relación laboral será promisoria. Recibes una grata sorpresa económica y un dinero inesperado.

Salud Si se presentan manchas, lunares o erupciones revisa tu conducta de estos últimos días y hallarás respuestas a tus ansiedades nerviosas. Cuida mucho tu piel porque en ella se refleja el estado interior de tu cuerpo y no te expongas innecesariamente a los elementos.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con Cáncer o Piscis.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario o Leo.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto.

Si estás soltero o soltera: no te preocupes por lo que los demás puedan pensar de ti, ahora estás muy seguro de ti mismo y esa seguridad es todo lo que precisas para acercarte a esa persona.