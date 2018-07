Escorpión – Jueves 5 de julio del 2018: tendrás un fin de semana inolvidable

Te sentirás inspirado con el tránsito de la Luna en el elemento fuego, lo cual excitará tu imaginación. No hay problemas en tu relación a menos que te pongas a estar buscando faltas o trayendo al presente lo que ya pasó y debe ser olvidado. En tu actitud está convertir este día en un evento feliz, o en unas horas de peleas y recriminaciones, Escorpión.

Las posibilidades de una mejora en tu empleo o en tu condición laboral son altas, pero al mismo tiempo estás algo desconcertado ya que no acabas de recibir una respuesta a cierto asunto asociado con tu trabajo.

Amor

Los errores se rectifican y cuando surge la rectificación empieza el proceso de la reconciliación. No es momento de empezar a buscar culpas "es tu falta", sino en aceptar humildemente la responsabilidad compartida, si realmente ambos quieren salvar la relación.

Salud



Vigila tu régimen alimenticio y no exageres pues este próximo fin de semana habrá muchas ocasiones para incurrir en excesos y si no mantienes control en lo que comes o bebes luego estarías pagando las consecuencias.