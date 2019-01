Escorpión – Jueves 31 de enero de 2019: lo que ahora sueñas se materializará

No descuides tu hogar ni tu vida amorosa por esas cosas porque podrías lamentarlo después. El cúmulo de tareas que enfrentarás es grande, pero al mismo tiempo te sentirás muy creativo y dispuesto a acometerlas con todo el entusiasmo de tu personalidad.

Amor Los astros están de tu parte en el plano sentimental. No hay nada más dulce que la reconciliación cuando hay amor. Hoy disfrutarás de ese placer. Ponle su nota culminante con una noche llena de pasión y promesas que deberás cumplir.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto.

Si estás soltero o soltera: lo inesperado, una invitación sorpresa que no debes desestimar.