Escorpión – Jueves 29 de noviembre de 2018: pronto iniciarás un proyecto nuevo

Todo llegará en el mejor momento, Escorpión, así que no te inquietes por lo que no puedes resolver. Tómalo con calma y serenidad para que puedas encauzar adecuadamente tus ideas y no agobiarte con preocupaciones ajenas a tu realidad que te impidan gozar plenamente la vida. El amor y la prosperidad marchan ahora tomados de las manos.