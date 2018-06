Escorpión – Jueves 28 de junio del 2018: una sorpresa sentimental

Estás dando pasos muy firmes en un camino que te catapultará al éxito en la medida que no te desvíes del mismo y hagas lo que debes hacer, sigas tu intuición y no te desalientes por nada.

Amor

Salud

Cuida tu sistema digestivo que ahora está muy sensible y podrías tener problemas si no escoges bien tus alimentos y te envuelves en dietas extrañas antinaturales. El cuerpo humano necesita un equilibrio, un balance, y cuando se rompe surgen los problemas. Las dietas antinaturales no son la solución.

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy jueves



La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto.

Si estás soltero o soltera: utiliza tu computadora para encontrar personas afines a ti, pero no confíes en lo que te digan hasta que no les conozcas personalmente.