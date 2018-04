Escorpión – Jueves 26 de abril del 2018: te llegarán ideas muy promisorias

Este es el jueves de los encuentros impactantes. Querrás impresionar a tu pareja con algo fuera de serie, pero debes ser cauto para no contraer deudas ni verte envuelto en situaciones embarazosas. El amor llega a tu lado, disfrútalo, pero no exageres.

Si algo no sale bien y es tu culpa, acepta la responsabilidad y te sentirás mejor. No es una actitud madura estar siempre buscando culpables fuera de uno porque así no se aprenden las lecciones. Rectificar es de sabios y te ayudará mucho en tu vida.

Amor



Alguien que no ha sido honesto contigo necesita una lección. No te muerdas la lengua y dile lo que piensas. Te sentirás muy bien una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa y esa persona se percate que no eres tan manipulable. Sin embargo, no olvides la empatía y la clase y controla la lengua escorpiónida.