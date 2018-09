Escorpión – Jueves 20 de septiembre de 2018: se augura un fin de semana divertido

Este jueves está incidiendo de una forma muy productiva dentro de tu vida económica y lo comprobarás cuando recibas ese dinero extra que te ayudará a mejorar tu crédito y posibilidades financieras. Sin embargo, es menester que recuerdes que aún hay planetas retrógrados en el horóscopo y esto puede causar demoras o que las cosas no salgan exactamente como las tienes planeada, felizmente no inciden directamente en tu signo escorpiónido porque se neutralizan con la acción de Venus y Júpiter en tu signo.

Amor Respira hondo y contrólate, Escorpión, aunque sientas que te dijeron algo fuera de lugar y tu primera reacción sea saltar para aclarar. Ten más delicadeza al hablar y no tendrás nada de qué arrepentirte después. Acuérdate que tu lengua es tu mejor amiga, o tu peor enemiga.

Salud Sé consecuente con lo que estás haciendo en estos momentos. Concéntrate bien en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo porque terminarías fatigado y no te conviene.

Trabajo

Se avecina esa oportunidad que has estado esperando para dejar atrás un empleo que no te gusta e iniciar una actividad nueva para la cual estás mucho mejor capacitado en todo. No obstante, pondera todo de forma objetiva.