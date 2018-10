Escorpión – Jueves 18 de octubre de 2018: te sentirás libre, independiente

Si te sientes tentado por tu parte a un desliz amoroso piensa muy bien lo que vas a hacer antes de comprometer tu felicidad, tu familia y tu estabilidad emocional. Aplica tu inteligencia. Resolverás una duda que te tenía inquieto. No te preocupes porque las aguas están tomando su nivel y felizmente las cosas no son tan graves como pensabas o imaginabas.

Vas a escuchar una noticia asociada con un pariente o amigo que hace mucho no ves y se encuentra en medio de una situación algo comprometedora. Ayúdale, pero no te metas en problemas legales.

Amor

Salud

Trabajo

¿Desempleado y buscando empleo? Si ayer no tuviste éxito en una gestión de trabajo no te desalientes y pon a funcionar tu fuerza de voluntad pues hoy es un día en que lo necesitas más que nunca. Toca puertas, se abrirán y lograrás tus objetivos laborales con creces.

Dinero y fortuna

No es mala idea colocar un poco de dinero en alguna cuenta de ahorros a corto plazo especialmente si estás pensando realizar algún viaje hacia finales de año. Esta es tu época para el crecimiento económico y la prosperidad te aguarda pues el tránsito directo de Júpiter, planeta de la abundancia, en tu signo, atrae a tu vida la prosperidad.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una chispa de originalidad, una especie de déjà vu o corazonada, intuición o premonición que te indicará lo que más te conviene.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Escorpión: no hacer lo que debes hacer, seguir posponiendo una tarea enojosa que te está dando vueltas en la cabeza desde hace días.

¿Qué debo evitar?: buscar pretextos para no ocuparte de algo que no te agrada realizar.