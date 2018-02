Escorpión – Jueves 15 de febrero 2018: comienza un nuevo año lleno de alegría

Debido a los obstáculos que presenta el año del perro de tierra para ti evita endeudarte innecesariamente y las compras impulsivas, de esa manera no tendrás dificultad alguna. En cuanto al plano laboral durante los meses de febrero a julio no se recomienda dejar nada seguro por un trabajo que parece muy bueno, pero que en el fondo no lo es. No te dejes influir por estados de ánimo o fantasías y promesas de gentes exageradas que podrían perjudicarte. Se augura un incremento gradual de tus ingresos pero debes cuidar mucho tu dinero porque el año del perro de tierra tiende a crear situaciones en las que surgen gastos y compromisos que si no los administras bien podrían causarte problemas. Foto: Shutterstock | Univision

