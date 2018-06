Escorpión – Jueves 14 de junio del 2018: tomarás una importante decisión

Disfruta el presente que ahora tienes, goza tu realidad y no dejes que nada ni nadie perturbe tu alegría. Este fin de semana será inolvidable dentro de tu vida amorosa y también en la de tu entorno familiar pues ocurren situaciones que alegrarán a todos.

Amor

Muy pronto estarás como querías y aunque no tengas a tu lado a esa persona que tanto te interesa lo mejor que puede sucederte es que sabrás como disfrutar de una soledad creativa. Se avecinan momentos muy gratos con buenos amigos, o algo más.

Salud

Sigue tu rutina diaria de alimentación y ejercicios y si acaso incurres en algún error comiendo más de la cuenta entonces al día siguiente contrólate para que tu estómago no se dilate ¡y pida más! Prevenir es mejor que curar.

Trabajo

Es hora de dejar a un lado las actitudes del pasado en las que exigías demasiado en los momentos menos adecuados para pedir un aumento de sueldo o una promoción. Aplica tu tacto social y haz lo que se debe de una forma diplomática y sensible, así te evitarás dificultades. Guíate por tu sentido de observación que te indicará el mejor tiempo.

Dinero y fortuna

Tal vez ocurran algunas demoras en la recepción de un dinero, pero no te inquietes pues en pocos días comenzará a girar hacia ti la prosperidad que siempre caracteriza tu signo Escorpión. No olvides que aún tienes el freno que te impone la acción del expansivo planeta Júpiter, retrógrado en tu signo.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy jueves



La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto.

Si estás soltero o soltera: revivirás episodios sentimentales felices que pensaste no se repetirían