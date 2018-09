Escorpión – Jueves 13 de septiembre de 2018: se avecina una importante decisión

Tu manera de reaccionar ante las situaciones nuevas es más positiva, creativa y llena de posibilidades. No obstante, evita las acciones poco pensadas y no arriesgues tu estabilidad afectiva lanzándote en una aventura sentimental confusa sobre todo si ahora estás en una relación que está marchando bien, a pesar de todo.

Aunque te prometan mucho, no te dejes engatusar ni deslumbrar por las promesas que escuches, fíjate en lo que hacen, más que en las palabras.

Amor

Salud



¡Evita las repeticiones de dosis! Si estás tomando medicamentos delicados anótalos en un papel para no repetir las dosis o mejor compra esas cajitas de plástico donde se separan las pastillas y así no habrá equivocación alguna. No trates de hacer mil cosas al mismo tiempo.