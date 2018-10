Escorpión - Jueves 1 de noviembre: un regalo inesperado en tu ciclo de cumpleaños

No te precipites a comprar nada ahora ni efectuar inversiones grandes como una casa o terreno a menos que estés totalmente convencido de su efectividad. Lo imprevisible está al suceder en este ciclo astral de cumpleaños escorpiónido.

Notarás cómo el dinero y el amor están tomados de las manos y es posible que se presente una relación sentimental inesperada que no solamente te traiga alegría en tu vida amorosa sino también un salto en tu economía. Se visualiza un viaje corto, tal vez de fin de semana, en el que podrás recuperar tiempo que pensaste habías perdido junto a quien ahora te demuestra cuánto representas en su vida.

Amor



Atento, Escorpión, un contratiempo menor puede volverte inquieto y pensar que no te aman, pero no es así. Simplemente se trata de los juegos cósmicos en tu signo escorpiónido en este ciclo de cumpleaños que te hacen ser algo más celoso y susceptible de la cuenta. No te inquietes.