Escorpión en enero 2018: Días inolvidables con buenos amigos

No dejes que alguien de tu pasado romántico surja en el presente y estropee una relación actual. Tu signo es justo y sabes plantar muy bien los pies sobre la tierra cuando es menester, por tanto, debes aplicar esas cualidades en todo momento y no dejar las cosas a la casualidad, no obstante, también sueles ser demasiado directo lo cual tiene sus ventajas, pero también sus desventajas si no procedes con el tacto necesario para no herir a quien amas diciendo algo que realmente era mejor callarlo. Foto: Shutterstock Images LLC | Univision

