Escorpión en diciembre de 2018: tus sueños están a punto de cumplirse

Amor

Durante este mes y como resultado del tránsito intenso de Venus por tu signo las pasiones se exaltan, Escorpión. Estarás tentado a poner de patitas en la calle a un enamorado o amante que no te haya cumplido una promesa. Contrólate, escúchale y perdona, será mejor así. En la vida no importa caer o equivocarnos, lo importante es no quedarnos caídos ni permanecer en el error.