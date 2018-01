Escorpión – Domingo 7 de enero 2018: Practica el tacto social y te evitarás problemas

No discutas con quien solo sabe pelear y no razona. Más… Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra, aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Felizmente, el tránsito planetario de este domingo, te ayudará a practicar tu tacto social. No te dejes envolver en una disputa con quien no merece la pena discutir por ser una persona demasiado fanática, intolerante y cargada de prejuicios. Verás cómo a partir de este ciclo las cosas adquieren un matiz diferente para ti, empiezas a ver soluciones donde antes veías problemas y se aclara tu paisaje sentimental. Te asombrará el efecto de la Luna, el tono general es de sorpresas, por cierto, muy gratas, en el amor. Escucharás noticias de un amigo del que no sabías desde hace algún tiempo.



publicidad

Amor

Continúa el énfasis en la socialización y encuentros. Existe un gran potencial para el romance en una fiesta. Si estás solo, o sola, tu vida amorosa inicia ahora un giro positivo y lo que te parecía inalcanzable dejará de serlo, Escorpión.

Salud

Si te sientes con acidez gástrica no hay nada mejor que un plato de verduras frescas o un vaso de jugos naturales. Eso es precisamente lo que requiere tu organismo para limpiarlo internamente de posibles excesos gastronómicos de días pasados.

Trabajo

Te envuelve un sentimiento de estabilidad en tu vida laboral y tus actividades tienden a ser muy productivas debido en gran parte al entusiasmo que pones en tu trabajo. Continúa con esa tendencia y triunfarás.

Dinero y fortuna

No malgastes el dinero que ahora te está llegando porque en pocos días tendrás una excelente oportunidad para comprar algo bueno, y si ahora te endeudas después no podrás hacerle frente a un negocio prometedor, Escorpión.