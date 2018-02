Escorpión – Domingo 4 de febrero 2018: vas a tomar decisiones muy importantes

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planetoide Plutón sigue directo en Capricornio.

Tal vez debas terminar una relación, de falsos amigos o de un romance incipiente. De ser así, no esperes más y vive esta etapa con una nueva óptica vital que te ayude a sacar adelante tu vida exitosamente. Este es el fin de semana de las sorpresas, las invitaciones sociales inesperadas, los cambios de fortuna. Hay una persona amiga que se te aproxima con buenas noticias. Lo que esperabas se empieza a materializar, pero es preciso que no te diluyas en cuestiones menores sino que concentres bien tu energía en lo realmente importante.



Ritual para proteger a tus hijos A todos los padres nos inquieta la protección de nuestros hijos, principalmente si son pequeñitos y no pueden valerse por sí mismos, aunque sabemos que en general siempre vamos a querer que estén sanos y salvos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En este mundo tan inseguro, al menos podemos hacerlo para ayudarles un poco con la negatividad y mala vibra que tanto abundan estos días, que quieren llegar a dañar nuestro bienestar y hacernos daño. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Te daremos unos cuantos tips de un bonito ritual muy sencillo que puede aportar ese sentimiento de seguridad y que no están de más para dar esa extra protección que tanto luchamos para nuestros pequeñines. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Toma un vaso o pequeño recipiente y llénalo con agua potable. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Agrega un poco de sal de mar, buenísima para la protección. Luego ponla en el cuarto de tu hijo en su buró o debajo de su cama - explicándole que es para que absorba mala energía y que no es para beberla. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Cierra tus ojos, concéntrate en tu respiración y pide con toda la energía de Nuestro Señor por su protección. Inhalamos buena vibra y exhalamos toda la negatividad, tristeza y miedo que tenemos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego de este ejercicio deja el agua por unos cuantos días y posteriormente derrámala en un jardín o un parque lejos del hogar, ya que deberá absorber la mala energía del lugar. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Ahora puedes preparar una pequeña cajita de madera o una pequeña bolsita de tela con los siguientes ingredientes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Consigue una piedra protectora que mejor se relacione con tu hijo. Por ejemplo, un ónix negro hace maravillas para proteger a su dueño, pero también puedes ir por ciertos tipos de cuarzo. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por ejemplo, el cuarzo azul también sirve para proteger a la gente. Puedes conseguirte un brazalete, dije o pulsera que nuestros pequeños puedan portar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Dentro de la cajita o bolsita de tela blanca colocaremos una mezcla de importantes plantas conocidas por sus magnas dotes de protección, comenzando con la imprescindible ruda. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Agrega otras más como la salvia o pedacitos de romero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las hojas de verbena de limón también ayudan mucho a la protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Finalmente, unas cuantas flores de la planta de angélica para cerrar esa protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con un pequeño listón rojo, cierra la bolsita o rodea la caja de madera, para fortalecerla y ponla en la habitación de tu hijo explicándole siempre que es un amuleto de protección - y no un juguete. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También puedes prender incienso de canela en las habitaciones ya que la canela tiene el efecto de dejar el ambiente libre de energías dañinas y actúa con un alto efecto purificador del ambiente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El objetivo es que dentro de la habitación de nuestros hijos siempre exista la tranquilidad, paz e integración familiar con él. Que todo lo que reine en el ambiente sea positividad y buena energía y sea un santuario para ellos de protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como siempre, insistimos que te recomendamos estos rituales como un consejo esotérico que no impide que tomes medidas de seguridad esenciales en tu vida diaria para proteger a tu familia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Amor



Algo sorprendente resurge en la forma de un romance oculto. De repente te encuentras con alguien que anhela revivir una pasión intensa. Si no tienes compromisos actuales, explora esta posibilidad y vive esta aventura inesperada.



Frase del día: si disfruto lo que tengo seré feliz, si me lamento por lo que no tengo seré desgraciado.





Salud



Relájate más a la hora de tus comidas. Posiblemente estés padeciendo trastornos gastrointestinales debido a la manera poco tranquila y precipitada con la que recientemente ingieres tus alimentos. Convierte tus pausas en algo tranquilo, medita hoy día en esa circunstancia y proponte modificarla.

Trabajo



Tu signo está bien auspiciado, sobre todo si tu trabajo es vender o tienes negocios con el extranjero. Este es un buen día para pensar hacer algo novedoso y si en tus proyectos está viajar, hazlo sin reservas porque los resultados serán muy prometedores en términos laborales.

Dinero y fortuna



Te envuelve con un tono intuitivo que atrae dinero, pero también las personas aprovechadas. Aunque no te guste, debes callar y no comentar lo que tienes en tus cuentas ni lo que ganas porque entonces todos van a pedirte prestado, no te van a pagar, y te quedarás sin nada.



publicidad

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu magnetismo personal, el encanto que se desprende de tu carisma escorpiónido.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Escorpión: descuidar detalles significativos en una relación.

¿Qué debo evitar?: las expresiones impulsivas que se dicen sin medir las consecuencias.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, además hay buenas ondas con Tauro y Virgo.

La relación más tensa: sé cauto cuando platiques con un Leo o un Sagitario que hoy tienen la lengua muy suelta.

Tu compatibilidad actual: un buen tono con signos de agua como Piscis y Escorpión, también estás muy bien con tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra.

Si estás soltero o soltera: no te preocupes por tener pareja porque en esta etapa no es tan importante para ti.