Escorpión – Domingo 31 de diciembre del 2017: Se aclara una duda que te tenía inquieto

Procede cautelosamente en un negocio, no digas todo lo que sabes. Más… Por el Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: Este último día del año 2017 la Luna está en tránsito por el signo de Géminis moviéndose hacia Cáncer. Con la excepción de Urano y el planetoide Ceres, que continúan retrógrados, todos los demás planetas están directos.

Debido al tránsito lunar existente en este domingo te encuentras en un tono de dudas así que procede cautelosamente en un negocio y no te lances a nada extraño para lo cual no te sientas lo suficientemente preparado. Sin embargo, no permitas que esas vacilaciones te impidan avanzar en estos próximos días del 2018, lo que se precisa es movimiento, no inacción. En el amor la situación es más estable que en el pasado. Un encuentro con una persona interesante te ayuda a entender ciertas cosas y ampliar tu visión del mundo y de la vida. Hay intensidad en tu intimidad.



Amor

Un fin de año singular para ti, Escorpión. Estarás tomando importantes decisiones en tu vida amorosa. Tal vez has estado preocupado por una cuestión que no merece la pena, o te sientes aislado o triste por quien no te corresponde. Tú eres profundo, intuitivo, inteligente, es hora de aplicar en tu vida esas buenas cualidades.

Salud

Continúas recibiendo una buena influencia planetaria que te ayudará a superar ciertos problemas menores de salud que podrían surgir en esta temporada como son los asociados con la gripe, el catarro o los bronquios.

Trabajo

Durante los primeros días del año 2018 que está tocando a tus puertas recibirás una agradable noticia que guarda relación con una proposición laboral que ha estado medio estancada o paralizada durante estos períodos anteriores. Es un ciclo de aciertos, posibilidades y alegría en ese sentido.

Dinero y fortuna

Frente a ti habrá opciones que te darán dinero y las cuales no debes rechazar, Escorpión. Analiza las ventajas que te ofrecen y si todo se presenta como te conviene tómala y mantén una disciplina.



Rituales para el Año Nuevo Existen muchísimas y variadas tradiciones para recibir el Año Nuevo utilizadas por la mayoría de la gente o porque son muy famosas y efectivas entre nuestra cultura latina. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir El año nuevo significa un renacimiento, un nuevo inicio y con ello la oportunidad de traer y llamar cosas nuevas a nuestra vida, la esperanza de un futuro mejor y la ilusión de cumplir todos nuestros objetivos y propósito. Para que todo salga a pedir de boca, podemos ayudarnos de varios rituales y tradiciones. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Para que recibamos buena suerte, amor, dinero, prosperidad y más cosa buena durante este 2018, hay que saber cómo recibir al año nuevo de la mejor manera. Vamos a repasar algunos rituales maravillosos que hay que hacer la noche del 31 de diciembre. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Te presentamos el ‘top ten’ de los rituales de fin de año que no puedes dejar de hacer ya que te ayudarán a cumplir tus propósitos. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Una tradición muy conocida es preparar un plato de lentejas y comerlas durante el año nuevo para que así no nos falte alimento durante los siguientes meses. Inclusive hay quienes cambian las uvas con lentejas por cada campanada de la medianoche. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Hay otra alternativa con semillas que también se usa para tener prosperidad todo el año: debes poner en un tazón o bol una mezcla de las consideradas "semillas de la abundancia". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Debes juntar lenteja, arroz, garbanzo, frijol, maíz, trigo y mostaza en el tazón y ponerlo cerca de tu puerta de entrada o juntarlas en una pequeña bolsita y mantenerlas contigo, para tener buena suerte y prosperidad todo el año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sin duda un ritual muy popular es que, al llegar la media noche, todos se preparan 12 uvas y al sonar las 12 campanadas que indican el nacimiento del año nuevo, se las comen. Es importante que cada uva se coma con cada campanada. Y cada uva equivale a la felicidad de cada mes del año, o en algunos casos cada uva representa un deseo por cumplir. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Otro ritual con las uvas no tan conocido es que en realidad debes guardar las semillas de cada uva, y mantenerlas contigo en tu bolsillo, bolso o cartera resguardadas por un sobrecito, de preferencia con aluminio. Foto: Galavision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todos hemos escuchado que puedes usar ropa interior roja la noche del 31 para asegurarte de que encuentres o mantengas un buen amor durante el año. Lo que tal vez no muchos saben es que debe ser completamente nueva y usarla solamente para esa noche. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Amarra un listón rojo a tu mano izquierda para tener una vida amorosa llena de pasión e intensidad. Y si quieres que esta relación perdure y sea incondicional y pura, en la misma mano coloca también un listón rosado. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Usar ropa interior amarilla también atraerá la suerte en los negocios y la economía pero también puedes encender una vela del mismo color o dorada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para tener dinero durante todo el año, asegúrate de tener un billete de alta denominación en tu bolsillo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir También para atraer dinero hay que juntar 12 moneditas de oro y conservarlas durante toda la noche. Otro ritual con monedas más sencillo es poner una moneda en tu zapato. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si quieres salir de vacaciones y viajar a lugares que has ansiado conocer desde hacer mucho, tu ritual es tomar una maleta grande, no importa si llevas algo adentro o no, y sal corriendo con ella a darle la vuelta a la manzana de tu hogar. Entre más grande sea la vuelta, más lejos viajarás. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si ya tienes una pareja pero deseas que se formalice la relación sumerge un anillo de oro en una copa de champagne y cuando sean las doce de la noche, bebe el líquido. El anillo deberás usarlo todo el año para que llegue la argolla de matrimonio o de compromiso. Si es el caso de que ya estás casado y lo que quieres que es que la relación vaya de maravilla, haz lo mismo pero con la sortija de matrimonio. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Otro ritual popular es barrer tu casa para sacar las malas vibras y toda la negatividad que se acumuló en el año. Pero es muy importante que siempre lo hagas de dentro para fuera y hacia la puerta principal. Si tienes puerta trasera, no la saques por ahí. Empieza desde ese lugar y saca todo por la principal. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir La canela también es un gran ritual. Puedes preparar en una olla con agua una mezcla de canela con miel y deja que el ambiente se impregne con el dulce olor. Más adelante, puedes darte un baño con esa mezcla para ahuyentar negatividad y mala vibra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También puedes anotar en un papel todas las cosas negativas que quieres deshacerte, incluyendo esa mala gente o mala vibra que te rodea, y quémala, dejando que las cenizas se las lleve el aire. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Otra tradición muy sonada es que estrenes algo de ropa esa noche, para asegurarte que lo hagas todo el año y no pases problemas de dinero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tira un vaso de agua para afuera de tu casa, para que así no pases penas y llores durante el año. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recibe el año con todas las luces de tu hogar encendidas para que la luz y prosperidad te acompañen este año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Otra costumbre típicas de países latinoamericanos, es que a partir de la medianoche debes salir del lugar en donde estés y entrar de nuevo con el pie derecho, así llamarás a la buena suerte. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Para muchos el año nuevo significa un nuevo comienzo, y para que todo salga bien en el año que está por comenzar sigue estos rituales de acuerdo a tu horóscopo que te ayudarán a encontrar el amor, la salud y la abundancia en el 2018. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir

