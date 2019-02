Escorpión – Domingo 3 de febrero de 2019: ideas que te darán resultados satisfactorios

¿Hubo discrepancias, malas interpretaciones, errores? No es el momento de pelear ni demandar sino más bien de tratar de entender a la persona que comparte tu destino y amas. Aumenta tu nivel pasional y una relación que estaba tornándose aburrida y fría empieza a calentarse con tu estímulo y presencia.

No te limites, expresa tus más íntimos sentimientos al mejor estilo escorpiónido y lograrás fortalecer tu vida amorosa. No te preocupes, lo que has estado deseando realizar va a cristalizar en pocos días.