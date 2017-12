Escorpión – Domingo 24 de diciembre 2017: Los problemas se resuelven

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis. Urano, regente de Acuario, sigue retrógrado en tránsito por el signo de Aries, y el planetoide Ceres lo hace por Leo. Todos los demás planetas están directos.

No hay peleas ni conflictos. Todo se resuelve amigablemente, pon tu granito de arena también y verás que bien te va. Aparecen algunas dilaciones y demoras en el cumplimiento de una promesa antes de las horas de la tarde. Según transcurra el tiempo todo irá desenvolviéndose de manera adecuada y el resultado final será satisfactorio. También hay sorpresas en tu vida afectiva porque el amor te envuelve con un manto de alegría y dicha. Tu vida sexual está en un tono alto y quieres disfrutarla día y noche. Hazlo todo con sentido de moderación y no tendrás problemas. Recibes un dinero por correo o en un pago que no esperabas el cual que te vendrá muy bien.



Amor

Este es un buen día para hacer las paces con un amigo ausente o con alguien que amas y a quien heriste con una respuesta poco delicada. Hoy tus reacciones son más sensatas. Podrás recuperar una amistad o un amor que dabas por perdido.

Salud

Con la influencia planetaria actual puede surgir una fuerte entrada de energía en tu signo. Para aprovecharla positivamente haz ejercicios físicos, practica un deporte, ve a un gimnasio o simplemente da una buena caminata al aire libre.

Trabajo

Tu intuición escorpiónida te pondrá en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción y no hacerle caso para evitarte complicaciones laborales. Sé prudente a la hora de expresar tus opiniones.

Dinero y fortuna

Se acercan períodos de crecimiento económico en tu vida y estarás recibiendo muchas ofertas, proposiciones e invitaciones que pueden aumentar tus recursos financieros. No malgastes el dinero obtenido e inviértelo con prudencia.