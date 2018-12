Escorpión – Domingo 23 de diciembre de 2018: con la Luna en tu signo tu intuición se exalta

Procura ser claro, pero sensible, en tus expresiones amorosas de hoy porque podrías herir a personas queridas. Explora nuevos métodos y atrévete a ser diferente en tus planes. Tus ideas laborales arrojarán buenos frutos y verás lo bien que es acogida por todos tus compañeros en tu fábrica, taller u oficina.

Salud Hay una tendencia a aumentar de peso debido a los excesos gastronómicos de estos días festivos, pero no te agobies. Siempre puedes recuperar tu equilibrio porque en ese sentido tu signo es el rey. Este fin de semana no exageres, incorpora más ensaladas, frutas y granos enteros, y evita los alimentos fritos.

Trabajo Este es un fin de semana tranquilo, apacible, en cuestiones de trabajo así que no te incomodes por lo que escuches y dedícate a disfrutar estos días recuperando energías y sacando adelante proyectos y planes que tenías paralizados.

Dinero y fortuna

No te compliques la vida ni te amargues tu existencia pensando que no tienes y que te falta dinero para pagar esto o aquello porque esa actitud aleja de ti la prosperidad. Concéntrate en lo que está ahora en tus manos y no te amilanes por una pérdida momentánea, de la cual te resarcirás muy pronto, Escorpión.