Escorpión – Domingo 18 de noviembre de 2018: pisas un terreno que pensaste habías perdido

Debes poner los pies sobre la tierra a fin de no vivir de fantasías que no te conducen a nada serio. El amor reclama de ti más responsabilidad para aceptarlo, y sobre todo dejar ir de tu presente esas pesadas cargas del pasado que te impiden avanzar a tu destino de una forma consciente y decidida.

Amor

Debido a ciertas posiciones astrales de tu corregente Marte podrías estar incurriendo en gastos excesivos tratando de complacer a la persona que te interesa sentimentalmente y esto podría complicarte la vida. No dejes que el interés económico sea lo que primer en tu relación.

Salud

Podrías tener algunos ligeros malestares durante las horas de la mañana. No te intimides pensando que vas a tener un domingo complicado sino más bien continúa haciendo lo que normalmente haces y verás cómo te recuperas pronto.

Trabajo



Si estás actualmente en la búsqueda de un buen empleo y aún no lo has encontrado no desperdicies este domingo angustiándote sino más bien relájate, analiza tu situación actual, prepara tus papeles y entrevistas y llénate de mucho optimismo.