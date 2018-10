Escorpión – Domingo 14 de octubre de 2018: evita las precipitaciones en el amor

Amor



Estás en el medio de una disyuntiva emocional, Escorpión. No te embarques en una relación amorosa que parece muy buena, pero no lo es. Ten bien claro lo que vas a hacer y sé más realista, pues muchas veces has puesto tus ojos en la persona equivocada y luego te lamentas, ahora sabes qué hacer.