Escorpión – Domingo 14 de enero del 2018: La intensidad de tu signo es ahora evidente

Noticiero astrológico: La Luna está en el signo de Sagitario moviéndose hacia Capricornio. El planetoide Ceres continúa retrógrado en tránsito por el signo de Leo, los demás planetas están directos.

Estás viviendo en un mundo dinámico en renovación constante. Separa al menos media hora al día para aprender técnicas en tu trabajo e informarte mejor de las tecnologías que se están aplicando en estos momentos en tu campo laboral. No te adelantes a los acontecimientos tratando de promover algo de lo cual aún no estás seguro y convencido. El negocio que deseas ejecutar requiere más tiempo y análisis de tu parte. En el amor todo marcha bien, pero recuerda apartar de tu mente las ideas celosas y posesivas que no conducen a nada bueno, Escorpión.



Amor

Con tantos planetas en tu signo te encuentras ahora como una mariposa, libando de flor en flor y ha llegado el momento de posarte decididamente en una sola. No puedes tener paz mental jugando con dos o tres amores al mismo tiempo. Si es tu caso, decídete. Si no lo es, felicidades, Escorpión.

Salud

Es hora ya de poner más énfasis en lo que comes y dejar de hacerlo simplemente por gusto. Revisa las calorías que consumes, la calidad nutritiva de los alimentos, y haz los cambios necesarios. Obtendrás resultados sorprendentes en tu salud.

Trabajo

Tu mente se encuentra en estos momentos abierta a lo novedoso y te permitirá adaptarte a una tecnología diferente a la cual todos temen en tu centro de trabajo. Aplícate con entusiasmo a su estudio, y no improvises, razona y tendrás éxitos.

Dinero y fortuna

La fortuna es caprichosa y puedes recibir noticias inesperadas en un encuentro casual con personas que tienen dinero y te proponen un negocio productivo. Mantén alerta tu capacidad receptiva y descubrirás magníficas oportunidades en diferentes campos de inversión.