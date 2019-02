Escorpión – Domingo 10 de febrero de 2019: se agudiza tu percepción extrasensorial

Noticiero astrológico: este domingo comienza el importante tránsito de Mercurio por Piscis. La Luna está en Aries moviéndose hacia Tauro y no hay planetas retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el seis. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio.

Define bien lo que quieres hacer y no vaciles tanto pues no es conveniente, Escorpión. Este domingo mantén una clara distinción entre tus metas y proyectos inmediatos, o sea, los que debes realizar enseguida, y los mediatos, o los de largo plazo, entre tus necesidades y deseos.

Amor

La onda planetaria que te envuelve atrae a tu mente ideas que pueden perturbarte. No te sientas culpable si te surgen fantasías sexuales o amorosas con terceras personas. Mientras no materialices esos flirteos imaginativos no habrás cometido infidelidad alguna. Más bien tómalas como una muestra de tu vitalidad, Leo.