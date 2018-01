"Escápate conmigo": Alexa, la hija de Myrka Dellanos, retoma en bikini sus viejas prácticas

“Yo no pensé en Instagram como una carrera, lo hice para mostrar más de mi vida. La gente... me critica y dicen que me gusta enseñar porque soy promiscua, y no lo soy y si lo fuera yo no juzgo a nadie", comentó Alexa, en mayo pasado, al programa ‘Al Rojo Vivo’. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision

0 Compartir