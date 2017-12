El socio de Gabriel Soto, Agustín Arana, dice que el actor es de una sola pieza y tarde o temprano “la verdad saldrá a la luz”

Mucho se ha especulado sobre las diferencias que existen entre Irina y la aún esposa de Gabriel Soto, Geraldine. A lo que la actriz rusa respondió: "Yo no conozco a Geraldine, la he visto dos o tres veces en mi vida, no te puedo decir más. Lo que si te puedo decir es que yo no me meto en nada de sus problemas, eso es cosa de dos". Foto: Instagram/@geraldinebazan | Univision

