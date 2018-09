El FBI recupera las zapatillas 'mágicas' de 'El mago de Oz' robadas en 2005

El FBI anunció este martes la recuperación de un par de zapatillas icónicas usados por Judy Garland en 'The Wizard of Oz' (1939) ('El mago de Oz') que fueron robados en 2005 del museo que lleva el nombre de la actriz en Grand Rapids, Minnesota.

La operación para dar con estas piezas de calzado de película tuvo a principos de este verano, aunque la investigación aún no ha concluido, según explicó el agente especial Christopher Dudley.

El robo ocurrió el 28 de agosto de 2005 y supuso la desaparición de uno de los objetos más reconocidos de la historia de Hollywood. Judy Garland usó varios pares de zapatillas rubí durante la producción de 'The Wizard of Oz' (de los que aún existen 4 pares), tanto mientras recorría el camino amarillo como al final del filme, cuando regresa a su casa al chocar tres veces sus tacones y repetir "no hay lugar como el hogar".