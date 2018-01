El emotivo mensaje con el que Dayanara Torres recordó a su papá (a un mes de su muerte)

A un mes de cumplirse el fallecimiento del padre de Dayanara Torres, el señor José Torres, la ex Miss Universo le dedicó un emotivo video del tema 'Ahora que te vas', con el que participó e n Mira Quién Baila. Con dicho baile la puertorriqueña obtuvo grandes ovaciones por parte del público y el jurado, debido a la perfección con la que ejecutó la pieza.

La también modelo publicó el video de esta pieza acompañado de un sentido texto: “Jamás imaginé que hoy estaría dedicándote este baile y canción a ti Papi. Te Amo”.



De blanco y con cerveza: Así despide Dayanara Torres a su papá Dayanara Torres, en compañía de su familia, da el último adiós a su padre con estas palabras: "Hoy mis hermanos y yo nos vamos de la Isla en Paz y con la satisfacción de haber cumplido el deseo de nuestro Papá...". La imagen fue tomada en Cataño, Puerto Rico. Foto: instagram/@dayanarapr | Univision 0 Compartir Don José Torres, padre de la ganadora de Mira Quién Baila, Dayanara Torres, falleció el 13 de diciembre en su natal Puerto Rico debido a complicaciones de salud que lo mantuvieron en el hospital por varias semanas. La exesposa de Marc Anthony publicó esta imagen en Instagram, donde expresa su dolorosa pérdida: "Hoy descansa en Paz...Mi héroe, mi fuerza, mi gran amigo, mi querido viejo... Mi Papá. PAPI TE AMO...". Foto: Instagram | @dayanarapr | Univision 0 Compartir Varias celebridades, entre ellas Adamari López, Jomari Goyso y el reguetonerro Endo se unieron a la pena de Dayanara y le expresaron su apoyo en la publicación de Instagram, en la cual Adamari escribió: "Fortaleza para toda la familia. Lamento mucho su partida. Te quiero, hermosa". Foto: IInstagram | @dayanarapr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A finales de noviembre de 2017, Dayanara Torres dijo en entrevista para el programa puertorriqueño 'Lo sé todo' que ella y su hermana Jeannete tuvieron que viajar de emergencia a la isla, debido a complicaciones en la salud de su padre. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir En dicha entrevista, la ex Miss Universo reveló que los médicos que atendían a su padre, don José Torres, la llamaron para advertirle que él se encontraba delicado de salud. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir "Mi papá no está bien. Aquí estoy con mi hermana y esperamos en Dios que todo salga bien. Él es bien fuerte y ha salido de muchas, pero el doctor nos llamó", señaló Dayanara en entrevista para 'Lo sé todo'. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cabe mencionar que el padre de Dayanara sobrevivió al cáncer, además de que también tuvo que lidiar con una operación a corazón abierto. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Antes de que se diera a conocer la muerte de su padre, Dayanara había señalado que el próximo 18 de diciembre viajaría a 'La isla del encanto' para entregar los 50,000 dólares que ganó para la Fundación San Jorge tras su participación en Mira Quién Baila. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Después de este lapso la ex Miss Universo utilizó sus redes sociales para tener un gesto de agradecimiento hacia sus seguidores. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través de su cuenta oficial en Instagram, la también modelo agradeció a Puerto Rico todas las oraciones y deseos hacia su padre con una publicación realizada el 30 de noviembre de 2017. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir "Él es un gran guerrero. Confiamos en papá Dios. Todo en sus manos", escribió la ex Miss Universo tras publicar una imagen en la que aparecía junto a su padre. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir El lunes 4 de diciembre Dayanara utilizó de nuevo sus redes para comunicarle a sus seguidores que su padre se encontraba fuera del área de cuidado intensivo. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Papá Dios, aprovecho este momento para no pedirte nada, sino para darte las gracias por mi papá. Gracias a todos por sus oraciones. Hoy mi papá está fuera de cuidado intensivo #agradecida", finalizó la ex Miss Universo. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir La puertorriqueña siempre utilizó sus redes sociales para manifestar lo mucho que quería a su padre. Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Para celebrar el Día del Padre, Dayanara publicó esta imagen junto a su papá y la acompañó con la siguiente leyenda: "¡Feliz Día del Padre! ¡Te amo, papi! ¡Gracias por todo y por tanto! Por siempre estar presente". Foto: Instagram @dayanarapr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con tan solo 18 años Dayanara Torres Delgado fue coronada como Miss Universo en 1993. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fue la primera esposa del salsero Marc Anthony, con quien estuvo casada de 1993 a 2003. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Dayanara y Marc tuvieron dos hijos: Ryan Adrián Muñiz y Cristian Marcus Muñiz. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



A principios de diciembre de 2017 los medios dieron a conocer el deceso de don José Torres, víctima de un paro cardiaco, tras varios meses de complicaciones de salud. No es un secreto que este ha sido uno de los tragos más amargos en la vida de la puertorriqueña, quien cada vez que tiene la oportunidad de externar su sentir por la partida de su padre lo comparte con sus seguidores.

Fue hace un par de meses que Dayanara Torres bailó en Mira Quién Baila el tema ‘Ahora que te vas’, de Christian Daniel.





Además la exesposa de Marc Anthony agregó: “ Hoy me despierto con el alma hecha pedazos, hoy me despido sin querer decir adiós. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti... Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti...”, haciendo referencia a la letra de la canción.



Es así como la boricua vive el duelo después de tan importante pérdida, acompañada de sus hijos y seres queridos, ya que en ocasiones anteriores ha declarado que el recuerdo de su padre la acompaña en cada paso, provocándole sonrisas y llanto de igual manera.

