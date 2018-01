El comediante Julio Sabala, expareja de Ana Bárbara, será enjuiciado por acoso sexual

El pasado 10 de enero Ana Bárbara cumplió 47 años y los hijos dele dedicaron un lindo mensaje en Instagram: "Hoy es el cumpleaños de una gran mujer, mi amiga y mi madre. Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro, mujeres hay muchas, madre solo una y como tú ninguna. Cuando era pequeño siempre me cuidaste con dedicación, has realizado un enorme esfuerzo para poder criarme, eres la persona que más aprecio porque sin ti no podría ser feliz. Gracias, te amo mamá @anabarbaramusic", escribió José Emilio.