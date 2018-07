Eduardo Carabajal habla por primera vez de las acusaciones de violación y abuso en su contra

Elisa Vicedo y Eduardo Carabajal se conocieron en el programa unitario de 'Cómo dice el dicho'. De ahí hicieron el trabajo de manera habitual y nadie supo más de su relación laboral hasta entonces. Para el 24 de junio de 2018, durante un evento público en la Ciudad de México, Elisa y Eduardo volvieron a encontrarse y la actriz lo acusó, en plena calle, de haber abusado sexualmente de ella, gritándole “tú me violaste” .

Ese mismo día pero dos horas después, Eduardo Carbajal realizó una conferencia de prensa respondiendo. Allí se defendió argumentando que él no realizó ningún abuso sexual ni agresión alguna hacia contra Vicedo.



Univision Entretenimiento indagó respecto a la denuncia presentada por Elisa Vicedo sin tener éxito, Eduardo Carbajal sostuvo: “Yo tampoco sé nada de la supuesta demanda, ella dijo a los medios de comunicación que había puesto una denuncia, pero aún no me notifican de nada, ni he recibido ningún citatorio, seguiré esperando”.