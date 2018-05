Aspirante a reina de belleza en México calla la boca a los 'haters' que la critican por su origen humilde

La participante, a quien sus compañeras llaman 'Lupita' ha declarado en el mismo programa que dentro de 10 años se visualiza siendo dueña de un restaurante y con su propia línea de ropa, señaló: "He sufrido discriminación por ser mesera, por dedicarme a un oficio que me ha enseñado a ser respetuosa, que me ha enseñado a ser tolerante y me ha sacado ese lado servicial que todos los seres humanos debemos tener. Me han humillado, me han dicho malas palabras. Me han mirado y se han creído superiores a mí por ofrecerles un servicio. Pero gracias a este oficio pude pagar mi carrera universitaria yo sola, porque tuve que salir muy joven de casa para poder lograrlo. Y hoy estoy a punto de titularme en ingeniería textil y diseño de modas", mencionó orgullosa.