Después de 35 años, ABBA por fin ha regresado

Esto lo anunciaron en su página de Instagram y sus fans estarán felices, ya que la banda aseguró que ya tienen dos nuevas canciones registradas, una de ellas titulada "I Still Have Faith In You" , que será interpretada por una versión digital de ellos mismos en un programa especial que se emitirá en diciembre. El portavoz de ABBA dijo que las nuevas canciones tendrán " un sonido familiar pero también moderno".