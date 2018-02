Daniel Bisogno genera escándalo al pedir “permiso para atropellar ciclistas”

Daniel Bisogno generó un escándalo en redes sociales este 7 de febrero cuando durante la emisión del programa ‘Ventaneando’ comentó que debería de existir un permiso para poder atropellar a ciclistas sin ninguna consecuencia, ya que estas personas invaden carriles que -desde su punto de vista- no deberían ser utilizados por bicicletas.

Así lo dijo durante el pasado miércoles al comentar la noticia de que Odalys Ramírez había tenido un percance vial: “ Qué bueno que lo atropellaron y lástima que no pasara a mayores”, y agregó: “Ahora son víctimas todos los ciclistas, debería de haber un permiso para que tú puedas atropellar si hay prisa... ahorita me eché a 3 (ciclistas), pero si no, no llego”.



Esta no sería la primera vez que Daniel Bisogno se mete en problemas por sus dichos. En el año 2000, Ana Bárbara y el conductor del programa 'Ventaneando' protagonizaron una confrontación en donde se dijeron de todo, al grado de estar a punto de llegar a los golpes y escupitajos.



Pedro Sola, Mónica Castañeda y Atala Sarmiento, quienes comparten la conducción del programa junto a Bisogno, lo apoyaron mencionando que hay ciclistas que no son prudentes al momento de compartir vialidades, incluso Sarmiento señaló: “ La Ciudad de México no es una ciudad para vialidades ciclistas, algunas zonas quizás, pero no en todos lados”.

Ante estas declaraciones las redes sociales se han volcado en comentarios negativos hacia los conductores y el programa, pues los han tachado de personas que ‘incitan a la violencia’ y que dicen ‘estupideces’.

A pesar de la polémica generada, ninguno de los involucrados ha dicho algo al respecto. No obstante la Asociación Civil Bicitekas -agrupación mexicana dedicada a temas de ciclismo, movilidad y medioambiente- levantó una denuncia en contra del conductor ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).



Al respecto el COPRED afirmó a través de su cuenta de Twitter que "este Consejo ha abierto un expediente por el caso y trabaja ya con los grupos ciclistas en la CDMX, así como con las autoridades correspondientes".

Esta no es la primera vez que Daniel Bisogno se ha visto involucrado en casos como este ni sería tampoco la primera ocasión en que el COPRED lo citara, pues en abril de 2013 el conductor fue requerido por el mismo organismo (entonces CONAPRED) por expresiones discriminatorias contra las trabajadores del hogar, luego de señalar en una columna de opinión donde el presentador llamaba a las empleadas domésticas "abusivas, rateras y encajosas". En esa ocasión Bisogno emitió una disculpa pública, además de publicar dos artículos relacionados con los derechos de las trabajadoras del hogar y asistir a un curso de sensibilización.



No queremos medios que inciten a la violencia por lo que denunciaremos a @danielbisogno en @COPRED_CDMX Te invitamos a denunciar, el proceso es sencillo aquí https://t.co/vZf3V0FEAK pic.twitter.com/1m9x3Rs6pX — Bicitekas (@Bicitekas) 8 de febrero de 2018



