Tremendo susto vivió Odalys Ramírez al atropellar a joven: "El no saber si está vivo o muerto es una angustia horrible"

Odalys Ramírez tuvo un percance vial el pasado 6 de febrero cuando atropelló, por un descuido, a un joven que cruzaba la calle. El incidente ocurrió cuando la presentadora manejaba su camioneta al salir de una tienda de artículos escolares, tras lo cual de inmediato trasladó al hombre a un hospital para que fuera atendido.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, comentó: "La verdad fue horrible. En ese instante en que me bajé del coche y no saber si está vivo o muerto, consciente o inconsciente es una angustia horrible. Nadie quiere tener un accidente. Fui a comprar unas cosas a una papelería, había una bahía y me asomé bien para poder pasar y en el momento que volteo a la izquierda, del lado derecho, me apareció este chavo que tampoco me vio porque venía hablando por teléfono, y alcancé a frenar. Por suerte yo manejo como una auténtica abuelita y te juro que eso me jugó a favor, porque iba a 10 km por hora".



Ramírez pidió ayuda al 911 para que una ambulancia la auxiliara, pero los paramédicos le explicaron que el impacto no fue de alto riesgo, sin embargo, Odalys quiso que el sujeto fuera revisado por médicos para descartar cualquier riesgo de salud.

“ Fueron horas de angustia, pero todo salió bien, el chavo gracias a Dios no tiene ni fractura ni nada; solo tiene el golpe que lo agarró desprevenido y le pusieron un collarín blando como de prevención. Además de que Pato (su pareja) siempre estuvo conmigo y eso también me tranquilizó, el que no estaba sola. Me hice cargo de todos los gastos y bueno, salimos de este gran susto”.





Además Odalys quiso compartir -a través de un video- los detalles del incidente en su Instagram para evitar que se distorsionara la información: “Empezaron a tomarme fotos y videos, y no falta alguien que los venda a la prensa amarillista, entonces mejor que lo sepan de mi propia boca las cosas como sucedieron tal cual”.

