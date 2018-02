Cynthia Klitbo confesó que quiere volver a ser una asesina (en novela)

La actriz mexicana Cynthia Klitbo confesó en entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento que extraña hacer maldades en la pantalla chica: “Hace muchísimos años que no hago una villana como la que hice en ‘El privilegio de amar’, ya de pronto sí se extraña una villana que sea asesina, ¡ya la extraño!”.

Cynthia, de 50 años de edad, interpretó a 'Tamara', una asesina dentro del melodrama 'El privilegio de amar' que se transmitió en las pantallas de televisión en 1998; dicho personaje le dio a Klitbo el reconocimiento de la crítica y el público por raparse en una de las escenas finales de la novela.



Cynthia, de 50 años de edad, interpretó a 'Tamara', una asesina dentro del melodrama 'El privilegio de amar' que se transmitió en las pantallas de televisión en 1998; dicho personaje le dio a Klitbo el reconocimiento de la crítica y el público por raparse en una de las escenas finales de la novela.



Actualmente Klitbo participa en la novela 'Hijas de la Luna', interpretando a la madre de Danilo Carrera: “Estoy agradecida con este personaje porque es diferente, y creo que desde que me convertí en madre los productores me ven más angelical, pues ya no me ofrecen villanas”.

En cuanto al amor, la actriz, quien ha estado casada en cuatro ocasiones, dijo estar soltera y sin intenciones de una relación formal: “No tengo ganas de estar con nadie, estoy en una etapa hermosa con mi hija, trabajando muchísimo y tengo grandes amigos varones; siempre he tenido la fortuna de tener más amigos varones que mujeres”.



Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno vivieron una dramática telenovela de amor. Ellos se conocieron en la telenovela 'La Dueña'. Mientras él era el protagonista al lado de Angélica Rivera, Cynthia era la gran villana de la historia. Fue gracias a este melodrama que el amor surgió entre ellos, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas consentidas de los amantes de las telenovelas. Gattorno comprobó que a veces las apariencias engañan, pues no tuvo una buena impresión de Klitbo al inicio: "Descubrí a una mujer bella y agradable, y eso que pensaba que era frívola y distante", dijo el actor según información del portal diez minutos.com. Aunque no fue fácil para el cubano conquistar el corazón de la actriz mexicana: "Al principio me pareció guapísimo, pero no me atrajo porque era muy lanzado", dijo Klitbo a diez minutos.com. Así fue como iniciaron un noviazgo que duró dos años, pues en 1997 decidieron llegar al altar. Pero ese lindo momento sería el inicio del final de su historia de amor. En mayo de 1997 Francisco Gattorno viajaba en carretera junto a su amiga la bailarina cubana Marilyn Rosado por la carretera el Cafetal - Mahahual, al norte de la capital del estado Quintana Roo, México. La camioneta volcó y la bailarina falleció. Según las fuentes oficiales, era ella quien iba manejando el vehículo, sin embargo algunos medios de comunicación revelaron, en ese entonces, que fue Gattorno quien iba al volante y en estado de ebriedad, aunque esta información nunca se comprobó. Desde ese momento su amor comenzó a tener muchos problemas, pues aunque Cynthia siempre lo apoyó, ella estaba sumida en depresión porque había sufrido un aborto meses antes, situación que más adelante le traería problemas con el cubano, según información publicada por el portal diezminutos.com. En 1998 decidieron divorciarse para seguir su camino por separado, comenzando así una serie de especulaciones por parte de la prensa sobre las supuestas razones de su ruptura. Algunos medios de comunicación aseguraron que la principal causa fue por las infidelidades del galán cubano. Otros decían que fue por interés, ya que Gattorno quería aprovecharse de la fama de la actriz, además de esa manera conseguría de manera más fácil poner en regla su situación legal en México. Sin embargo esta versión fue desmentida por ambos. Otras fuentes aseguraban que la verdadera causa de la ruptura fue que Cynthia no podía tener hijos por el aborto que había sufrido, pero el actor negó esa información: "No tengo una mente tan enferma como para pensar eso", dijo para el portal diezminutos.com. En agosto de 1998 firmaron el divorcio y ambos revelaron que su inminente separación se debió a la incompatibilidad de personalidades. Una década después el mundo de las telenovelas los volvió a unir, ya que ambos trabajaron juntos en la historia juvenil 'Atrévete a soñar' (2009). Al ser cuestionado por la prensa sobre el volver a trabajar junto a su exesposa, Francisco Gattorno declaró que esa historia era cosa del pasado: "Hace muchos años que no nos vemos, he sabido que está bien, que está trabajando, me alegra mucho. No creo que haya ningún problema, de esto ya pasó mucho tiempo", dijo para las cámaras de Televisa Espectáculos en 2009. Ambos siguieron caminos distintos en el amor. Cynthia Klitbo lleva hasta el momento cuatro matrimonios. Su boda más reciente fue con el artista plástico David Gerstein, de quien se divorció en septiembre de 2016. Actualmente está soltera y vive con su hija Elisa Fernanda, producto de su relación con el productor de televisión Rubén Lira. Por su parte, Francisco Gattorno está casado desde hace 16 años con Belmaris Suazo, con quien tiene dos hijas. A pesar de la tormenta que vivieron juntos, todo parece indicar que el tiempo los ayudó a perdonarse. El pasado 11 de marzo la actriz cumplió 50 años, por lo que Gattorno fue uno de los invitados a su fiesta, según información publicada por el programa 'Todo para la mujer'



Aun así, la actriz dijo que no descarta la posibilidad de encontrar el amor que le dure toda la vida: “Cuando se atraviese el hombre que yo quiera; y no digo que sea rico, alto, flaco o pobre, solo debe ser un hombre que valga la pena para mí, y hasta el día de hoy no ha aparecido uno que me llame mucho la atención de verdad”.

Algunas famosas como Aida Pierce y Regina Orozco, entre otras, han expresado abiertamente que buscan pareja en redes sociales, herramienta que Cynthia aseguró que nunca usará: “No, me gusta el contacto directo, eso de estar escogiendo; además ya veo el titular: ' Cynthia Klitbo busca machos por internet'. ¡Ay no!, yo no he llegado a eso ni lo haré, en eso sí soy muy anticuada”.

