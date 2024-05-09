Zoológico pinta perritos para hacerlos pasar por pandas y causa polémica

Video Zoológico pinta perritos para que parezcan pandas y los exhibe: Internet no lo perdona

Los pandas tienen una gran importancia en la cultura china, pues son considerados símbolos de fortuna, protección y encanto desde hace siglos.

Debido a que son animales en peligro de extinción, el gobierno chino tiene un programa para preservar la especie y que millones de personas tengan la oportunidad de verlos.

Zoológico chino exhibe perros pintados como pandas

Un zoológico en China se ha visto envuelto en la polémica después de teñir el pelo de unos perros para que parecieran osos panda.

El zoológico Taizhou, ubicado en la provincia de Jiangsu, anunció la llegada de dos pandas el pasado 1 de mayo, pero los visitantes encontraron a otros animales en su lugar.

Chen, un visitante que publicó un video que se volvió viral en redes sociales, compartió que el área alrededor del zoológico experimentó atascos de tráfico y después de escuchar a los transeúntes hablar sobre pandas gigantes decidió dirigirse al zoológico local para verlos. Al llegar al área de exhibición, se dio cuenta de que los animales exhibidos no eran pandas gigantes, sino perros.

@calaynewsontiktok A zoo in Jiangsu Province, China, known as the Taizhou Zoo, showcases "panda dogs"—Chow Chows dyed to resemble pandas due to the lack of real ones. Some locals defend the decision, pointing out its popularity, with one zookeeper stating, "I think they’re cute." ♬ original sound - calaynewsontiktok

En el clip se pueden apreciar dos perros Chow Chow blancos con el hocico teñido, así como otras partes de su cuerpo, para simular la apariencia de pandas. Aunque algunos visitantes quedaron sorprendidos por la ‘nueva adición’, otros denunciaron el maltrato animal y la crueldad de esta práctica, ya que se desconoce qué tipo de pintura usaron en los ‘lomitos’.

“Inhumanos, crueldad ante los animalitos”, “Qué mal, no solo por el engaño, también por la pintura”, “Creyeron que no se iban a dar cuenta”, “Los perros no merecían eso” y “Todo iba bien hasta que los osos comenzaron a ladrar”, fueron algunos de los textos.

Los pandas son muy queridos en la cultura china

El zoo descarta que sea un fraude; aseguran que es solo una exhibición más

Por su parte, un empleado del zoológico aseguró que no considera que la publicidad suponga un fraude.

“Es solo una nueva exhibición que ofrecemos a los visitantes. No cobramos más por ello y la redacción del texto que muestra a los perros Chow Chow es correcta y describe exactamente lo que son, por lo que no estamos engañando a nuestros visitantes”, dijo el empleado a ‘Global Times’.



Además, el empleado admitió que han tenido muchas visitas los últimos días después de que se diera a conocer esta noticia.

