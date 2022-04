Conoce a la modelo con alopecia que conquista el mundo de la moda: ZaraLena Jackson

Antes de convertirse en una modelo de Instagram y empresaria de su propias marcas (una de ropa y otra de productos para el cabello); ZaraLena Jackson participó en el reality show de MTV ‘Ex on the Beach’ (2017).

Fue así que su popularidad despuntó y entró al mundo del modelaje digital al colaborar con diversas marcas en sus redes sociales.

Sin embargo, en 2020 su vida cambió cuando comenzó a perder su cabello por la alopecia y se presentaron problemas dermatológicos como erupciones, inflamación y mucha comezón.

ZaraLena Jackson compartió en redes sociales su proceso de aceptación de la alopecia

Con tan solo 29 años la ‘influencer’ se enfrentó a la impotencia de perder su cabello en seis semanas y que los doctores no supieran exactamente el porqué.

Sin embargo, encontró la fuerza para sobrellevarlo al compartir su historia en redes sociales.

"Comenzó con erupciones en el cuerpo y mis ganglios linfáticos se inflamaron. Luego vi un parche calvo en la parte delantera de mi cabeza. Podía verlo empeorar cada día, pero los médicos no tenían ninguna respuesta. Fue como ver cómo tu identidad es despojada ante tus ojos. Cuando publiqué mi primera foto completamente calva, en realidad me sentí increíble: no recibí ni una mala palabra. Las redes sociales fueron como mi mecanismo de defensa, mi fuerza vino al compartir mi historia en línea", comentó al medio 'Lancs' (2021).

Fue entonces que aceptó su condición médica y compartió fotos de su transformación para que sus seguidores tuvieran contenido real sobre la vida (y no solo fotografías que pintan una vida perfecta).

De esta forma ayudó a que otras personas que pasaban por lo mismo se identificaran y les ayudara.

"Perder todo tu cabello, especialmente a una edad temprana, te hace sentir fatal. No es sólo el pelo de la cabeza, sino que perder todas las cejas y las pestañas es el peor sentimiento del mundo: te hace ver enfermo y es devastador. Elegí ser muy abierta y compartir mi experiencia con la alopecia en línea desde el primer día, porque las redes sociales están saturadas de personas que pintan la vida perfecta y quería mostrar un lado diferente de las cosas”.

ZaraLena Jackson se convirtió en una popular modelo de Instagram

A pesar de sentir una “tortura” al ver que su cabello y bello facial se fueron, ZaraLena siguió adelante con su carrera de modelo en redes sociales.

Actualmente ya tiene 30 años y, gracias a que padece de una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia, ha sido elegida para un tratamiento de fototerapia UVB.

Dicho método consiste en dos citas semanales durante seis semanas en las que la modelo se expondrá a una luz ultravioleta.



Lamentablemente, la eficacia de la fototerapia ha sido cuestionada por la revista médica ‘British Journal of Dermatology’ en un artículo de 2003 y otros sectores médicos, así que ante la poca investigación aún no se validan su empleo para contrarrestar la caída del cabello.

Por ello, la misma ZaraLena comentó a través de sus redes sociales que compartiría honestamente el avance de su tratamiento para que le ayude a otros en su condición.

"Ahora que finalmente debo comenzar el tratamiento, seré igual de abierto sobre mis experiencias; es bueno compartir mi conocimiento si termina ayudando a otros como yo".