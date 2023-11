Joven y su pareja corren a suegra de su propia casa e Internet enfurece: ¿se trató de una broma?

Los papás hacen su mejor esfuerzo para que sus hijos se vuelvan independientes con el fin de que algún día puedan tener su propia familia y sostenerse económicamente.

Si bien en la actualidad es muy difícil conseguir un lugar propio, muchos apoyan a sus hijos dejando que vivan con ellos sin importar que sean adultos, pero una pareja se ganó el odio de todos por pedirle algo insólito a una mujer mayor.

Pareja corre a suegra de su casa y video explota en TikTok

Dentro de un pequeño clip publicado en TikTok por la cuenta @vitolin, se puede ver como un hombrese dirige a la señora de la tercera edad preguntándole cuándo se marcharía de la casa para que él y su esposa puedan independizarse, ya que querían tener la casa para ellos.

"Oiga, suegra, es que hemos estado pensando en independizarnos y pues ¿cuándo se va a ir con mi suegro a vivir a otro lugar? es que ya queremos nuestro propio espacio suegra", es parte de lo que comentó.



La mujer primero se mostró confundida, pues no podía creer que su yerno le dijera algo así. Para su sorpresa, él le rectificó que podría irse a rentar a otra casa y de hecho, estaría encantado de ayudarla con la mudanza porque "ya no caben tantas personas" por la llegada de su nuevo bebé.



Inmediatamente la hija de la mujer mayor ayudó a su esposo y le comentó que ellos le pagarían el primer mes de renta, lo cual hizo que la mujer mantuviera enojo en su rostro.

"Pero no sé si te das cuenta tú hija que es mi casa... ¿¡cómo es que yo soy la que me tengo que salir!?", a lo cual sin titubeos contestó la joven "pero de todos modos me la vas a dejar a mí", lo cual le dio más tensión al asunto.



La mujer de la tercera edad explicó que si bien lo que dijo era cierto, sería la casa de ambos cuando ella muera y no antes, con lo cual dio a entender que no tenía planes de salirse de allí y dejarles su propiedad.

Su propia hija la hizo sentir mal al comentar que "no quería decirle nada porque se iba a poner así", es decir que se iba a enojar. Al final, el joven le dijo a su suegra que por favor pensara en la oferta que le hicieron y después se corta el video.

En insólito video fue broma, pero no impidió que Internet reaccionara furioso

Dicho material se volvió inmediatamente viral y los usuarios se mostraron furiosos por el comportamiento de los dos jóvenes, tanto así que hasta le pidieron que los corriera de su casa.

"A mí me dice eso y en ese momento los corro de mi casa", "Evitese de problemas y mándelos a la calle", "El descaro en su máxima expresión, en ese momento les pongo las maletas en la calle", "Ya me está temblando mi ojo derecho", "Qué ganas de echarlos a la calle por esas palabras",Yo los corría en ese momento y ni acababan de hablar", "Se me calentó la mano mucho jaja", y "Yo me pongo de pie y les digo "Usted y usted tienen 1 mes para buscar su casa y el mes se los doy por el bebé de lo contrario se irían ya", fueron algunos de los comentarios.



Si bien muchos creyeron que la escena era real resultó ser una simple actuación del creador de contenido mexicano conocido como @vitolin_ y terminó haciéndose viral por parecer muy real.

