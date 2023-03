Joven se "independizó" y ahora vive en el cobertizo de la casa de sus padres: causa polémica

En diversos países aún es muy común que las personas adultas vivan con sus padres debido a los altos costos que puede implicar independizase, como la chica que aseguro que su sueldo no le alcanzaba para pagar su alquiler.

Joven vive en cobertizo dentro de la casa de sus padres y su historia se hace viral

Otro caso que capturó la atención en días recientes fue el de Aniah, una joven de Estados Unidos que decidió grabar y publicar en su cuenta (@aniahhhhwarne) cómo es su "nueva" vivienda.

A diferencia de las enormes casas que tienen algunos jóvenes millonarios , la chica de 21 años transformó un cobertizo para vivir en él. Si bien pequeño tiene diversas comodidades como cama, closet, un mini refrigerador, aire acondicionado y escritorio.

Con entusiasmo compartió cómo terminó luciendo y en un principio las personas quedaron impresionadas por la decoración que logró ser vista más de 1.5 millones de veces en la red social.

"Esto es tan lindo es como un apartamento estudio, pero en realidad en un lugar bonito me encanta", "Este es el sueño. No me importa lo que digan los demás, yo quiero lo mismo", ¡Creo que esto es genia! ¡Qué sitio más guay para vivir!", "La única manera de compartir espacio con mis padres. ¡Me encanta esto para ti! Muy creativo y has hecho un trabajo increíble" y "Es demasiado lindo, me enamoré", resultaron ser algunas reacciones.

@aniahhhhwarne Reply to @delaney002 i love my rent free shed ♬ original sound - aniah



Dentro de sus videos las personas más curiosas le comenzaron a preguntar diversas cosas respecto a su morada, por ejemplo cuánto paga de renta, si tiene cocina o baño y dónde compró sus muebles.

Para resolverlas, Aniah hizo un clip tratando de responder todo y fue allí cuando las personas comenzaron a atacarla, pues resulta que el cobertizo se encuentra en el jardín dentro de las casa de sus padres.

Aseguró que no paga renta y le generó críticas en TikTok

La tiktoker explicó que para hacer uso del baño o cocina lo único que tiene que hacer es caminar unos cuantos metros a la residencia principal y además, vive allí sin pagar alquiler.

Su supuesta independencia comenzó a ser juzgada, pues aunque su cobertizo fuera el sueño para muchos, la realidad es que aún vive en la casa de sus padres y no es un adulto independiente en su totalidad.

"¿Cómo puede ser gratis? Usas electricidad y agua, independiente no eres", "Alquiler gratis porque papá y mamá pagan las facturas", "Sí, pero aún vives con tus padres, no sé porque presumes eso", "Así yo también me independizo", "Apuesto a que tus papás también pagaron la cama, mesas y demás", "Si aún dependes de tus padres, aún no eres independiente", fueron algunos puntos de vista.

@aniahhhhwarne Reply to @lovechelseylee people are so concerned about bugs but i swear its not bad at all ♬ original sound - aniah



La joven trató de defenderse y comentó que a pesar de que sus familiares cubren sus gastos, ella por el momento paga la colegiatura y todo lo que necesite para la universidad gracias a que trabaja, lo cual algunos apuntan que es mentira.

¿Tú que piensas acerca de su caso? Dinos en los comentarios.

Podría interesarte: