¿Xuxa escondió mensajes subliminales en sus canciones? La polémica historia de su carrera

El tiktoker no quiso revelar qué oraciones debían escuchar sus seguidores para no influir en ellos, ya que sin contexto las personas no entienden nada y eso quedó demostrado en los comentarios. Pero, de acuerdo con las leyendas urbanas, el primer mensaje supuestamente dice “bailemos al demonio“ y en el segundo se escucha “el diablo es un magnífico” (si quieres vuelve a escuchar el audio para confirmarlo).