Werevertumorro y Fernanda Blaz terminan noviazgo tras 6 años y esta sería la razón: fans se preocupan por ella

La noche de este martes 7 de noviembre muchos de los fans de la influencer Fernanda Blaz confirmaron sus sospechas cuando se dio a conocer su ruptura con la que hasta hace unos días sería su pareja sentimental: el pionero de YouTube Werevertumorro.

Fue por medio de un comunicado en la red social X (antes Twitter) que Gabriel Montiel dio a conocer su separación tras un noviazgo de 6 años.

¿Por qué terminaron su relación Werevertumorro y Fernanda Blaz?

Gabo dio a conocer que esta decisión se debió a que "tienen diferentes formas de pensar", dejando entrever que fue algo de mutuo acuerdo y asegurando que terminaron en buenos términos, por lo que no tiene nada malo que hablar de su ahora exnovia.

"Como algunos de ustedes ya sabrán, Fernanda y yo terminamos nuestra relación. Los 2 tenemos formas distintas de pensar y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado. Hace más de seis años iniciamos con la relación y también iniciamos un canal juntos en el que ustedes pudieron conocer más de nosotros. Les agradecemos por apoyar ese y varios de nuestros proyectos y por eso también creemos que es mejor hacérselos saber y que no quede a la especulación", comunicó.



El creador de contenido confirmó que seguirán teniendo ambos la custodia de sus 'perrhijos' y continuarán trabajando juntos algunas cosas.

"Sólo tengo cosas buenas que decir sobre Fer, es una chingona y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe. Gracias por su apoyo y el espacio", concluyó.

¿Cómo tomó Fernanda Blaz su ruptura sentimental?

Por su parte, la influencer sólo compartió en la misma red social el post de Werevertumorro, tan sólo comentando: "Gracias por su apoyo", sin embargo, desde antes del anuncio, sus fans ya sabían lo que sucedía en su vida debido a las publicaciones que hacía.

Desde el 6 de noviembre, la conductora del 'Poderosas podcast' reposteaba algunas frases que hacían todo sentido con su separación.

"Quien llora mares con el tiempo los surfea", "Ojalá los ojos sacaran fotos", "Tal vez no lo notaste, pero hice muchos intentos", "Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe", "Te extraño cuando estoy triste, pero te extraño más cuando soy feliz y no puedo contártelo", "Un día todo cambió, tú te alejaste y yo ya no insistí. Se rompieron las promesas y entendí que por más que te quería, no era junto a ti", fueron algunas de ellas.

Algunas de las frases compartidas iban acompañadas de corazones vendados, además de otras frases que escribió la propia influencer directamente, colocando también corazones rotos, mostrando lo mucho que sufre y que le ha dolido esta ruptura con el hermano de Alex Montiel, 'El Escorpión Dorado'.

Muchos de los que han visto sus publicaciones revelan que no creen que haya sido una ruptura 'de mutuo acuerdo', sino que fue más una decisión tomada de parte de Gabriel Montiel.

Los fans, preocupados, le externaron su total apoyo a Fernanda, volcándose algunos contra Werevertumorro, pero lo sorprendente es que muchos comentaron que 'no la veían con él' y que él 'no la merece'.

"Yo lo sabía desde que en 'Las Poderosas' el brujo le dijo que iba a terminar el año llorando mucho", "Ánimo Fer, la neta siempre pensé que eras demasiado para él", "Todo pasará, Fer, te lo aseguro", "Te amamos mucho", "Los feos siempre las tratan como si ustedes fueran las feas", "Fer, le quedaste grande al tipo. Ya vendrá un rey para ti", "No queríamos decir 'te lo dijimos', pero te lo dijimos, Fer", "Honestamente, nunca sentí que figuraras mucho con Gabriel, eras más su acompañante que su pareja. Qué bueno que terminaron", reaccionaron algunos.



Mientras que los seguidores del youtuber le mandaron ánimo, tomaron todo con más humor, algunos anticiparon que regresarían y le desearon lo mejor al influencer.

"La vida sigue, ánimo y la mejor vibra para los 2", "No te agites, bro, hay más cu**s que estrellas", "Van a regresar, mejor di que tenían ganas de co**r con alguien más y se dieron tiempo", "Vendrán cosas más chidas", "Ya no creo en el amor", expresaron.