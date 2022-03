Gastó 300 dólares el día de su parto para que la maquillaran y peinaran: aquí sus razones

Seguramente has escuchado la frase ‘antes muerta que sencilla’, que hace referencia a estar siempre arreglada; actualmente está perdiendo vigencia debido a que hasta las famosas promueven la aceptación después del parto.

Eso sí, esta mujer siguió el consejo al pie de la letra y ni el parto le impidió lucir espectacular.

Sus acciones dividieron al Internet, mientras varios la defienden porque es su elección y lo importante era su comodidad, otros creen que le importó más su vanidad que disfrutar del momento.

En plena labor de parto se fue al salón de belleza

Con 40 semanas de embarazo comenzó la labor de parto para Raven Dixon-Biggs, una mujer británica que dio a luz lo más bella posible.

Fue el 1 de diciembre de 2020, las contracciones comenzaron a aparecer, pero ella decidió tomarse una pausa para arreglarse.

Ella confesó al diario ‘The Sun’, en una nota publicada el 24 de enero de 2022, que quería verse lo mejor posible para dar una buena primera impresión a su bebé.

“Me dio una sensación de calma mientras esperaba que llegara mi bebé, mi primer hijo. Incluso con 6 cm de dilatación, cuando otras mujeres gritan de dolor, yo estaba rellenando mis polvos. Y mientras que otras mamás empacan bolsas de hospital llenas de muselinas, pezoneras y crema, yo llené la mía con una bolsa de maquillaje rebosante de mis marcas favoritas”, dijo Raven Dixon-Biggs a ‘The Sun’.



Incluso confesó que durante su estancia en el hospital, tenía una bolsa de cosméticos junto a la cama, para retocar el maquillaje cuando fuera necesario.

Sí disfrutó el parto, sólo fue una técnica para calmar sus nervios

La mujer, originaria de Birmingham, que se dedica a la gerencia de cuentas de clientes y también es modelo, señaló haber disfrutado todo el parto, con la confianza de que su bebé estaba en camino.

A sus 27 años, se convirtió en madre de Remington, de 13 meses, quien pesó de 7 libras y 11 onzas. Nació en el Hospital de la ciudad de Birmingham tras un trabajo de parto de cinco horas y media un 1 de diciembre de 2020.

“Cuando él llegó al mundo, yo llevaba pestañas postizas, un tejido de 300 libras esterlinas y extensiones, rímel y uñas adhesivas. Me empoderó durante el parto. Me dio algo en qué pensar además del dolor. Mi cara llena de maquillaje fue mi arma secreta de parto. Estoy orgullosa de mí misma y no seré criticada, a pesar de que otras mamás me miraron raramente”, manifestó Raven Dixon-Biggs a ‘The Sun’.



Antes de aventurarse a ponerse mascara de pestañas y labial durante una contracción, ella se preparó durante los nueve meses para hacerse manicura y pedicura, modelado de cejas, extensiones.

Así se preparó para el hospital

Al hospital viajó con una gran maleta rosa con maquillaje, productos de belleza, tenazas, ropa para dos semanas.

Para la sala de partos, empacó una maleta gigante de color rosa brillante con suficiente maquillaje, productos de belleza, máscaras, rulos, tenazas y ropa para unas vacaciones de dos semanas, aun cuando todo eso le valió algunas críticas.

“Creo que más mamás deberían esforzarse por lucir bien en la sala de partos porque les da poder. Avergonzar a una nueva mamá acerca de cómo se veía cuando o cómo eligió verse mientras daba a luz está mal”, dijo Raven Dixon-Biggs a ‘The Sun’.

El posparto ha sido igual de glamouroso

Por supuesto el postparto fue igual de glamuroso, pues tomó una siesta, se duchó y utilizó un "cárdigan de celebración" y un 'top' de Misguided; además volvió a maquillarse.

“Quería asegurarme de que me veía genial después de que él se despertara. Me sentí como Kate Middleton: se veía brillante al salir del hospital después de tener a sus hijos. La foto mía y de Remington horas después de dar a luz cuando me volví a maquillar y me vestí es una de mis favoritas. Algunas mamás en el hospital me miraron mal mientras las enfermeras me felicitaban por mi brillo posparto”, admitió Raven Dixon-Biggs a ‘The Sun’.