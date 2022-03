Mujer se convirtió en madre a los 66 años y ahora su sueño es tener otro hijo a los 83

En 2005, una anciana se hizo viral a nivel nacional e internacional, luego de conocerse que quedó embarazada a sus 66 años vía in vitro, convirtiéndose así en la mujer más longeva en dar a luz, de acuerdo con los Guinness Records.

Adriana Iliescu, nació en Craiova el 31 de mayo de 1938, era profesora de filología, académica y escritora; desde el 2004 está retirada, aunque, al parecer, nunca ha dejado de escribir.

Mujer rumana se embarazó a los 66 años

De acuerdo al 'Daily Mail', cuando era joven, la mujer intentó formar una familia con su esposo, sin embargo, lamentablemente tuvo un aborto por problemas de salud.

Tras la finalización de su matrimonio, decidió dedicarse exclusivamente a su carrera hasta que, a los 37 años, sintió el deseo de volver a ser madre, pero en ese momento, la fertilización in vitro en Rumania aún no era posible.

Así que le tomó otros veinte años abrir el camino a la maternidad, y a la edad de 57 años eligió seguir su corazón y hacer su sueño realidad.



Luego de 9 años de tratamiento y un embarazo fallido, pudo experimentar la alegría de ser madre, esto a los 66.

Su primogénita Eliza Maria, llegó al mundo el 15 de enero de 2005 en un hospital de Bucarest.

Desde ese día comenzó su hermosa aventura, no exenta de desafíos y opiniones negativas de amigos, familiares y conocidos.

“La imagen que veo en el espejo no miente sobre mi edad, pero cuando se trata de energía, todavía me siento como una niña. Me siento como si tuviera 27 y cuando estoy más cansada me siento como si tuviera 37. Soy más saludable que algunas mujeres que tienen la mitad de mi edad. Eliza es enérgica y divertida, una niña muy feliz. Ella lo es todo para mí”, dijo Adriana al Daily Mail en 2010.

Así ha reaccionado a las críticas

En cuanto a los comentarios que ha recibido, asegura que muchas personas sólo le tienen envidia por ser una mujer exitosa como profesionista y como mamá.

“La gente que me critica está celosa de lo que he hecho con mi vida. No es poca cosa haber publicado 25 libros y ser profesora universitaria y además tener un hijo”, dijo al medio.



También reveló que en caso de que muera antes de que su hija llegue a la edad adulta, el Dr. Marinescu, actuará como su tutor.

En cuanto a la provisión económica, Adriana ha heredado tres propiedades, que le dejará como herencia.

Actualmente tiene 83 años, sigue escribiendo y disfruta de la adolescencia de Eliza María, quien tiene 17 años y ya piensa en la universidad.

Finalmente, la mujer rumana expresó su deseo de volver a embarazarse asegurando que "es medicamente posible".

"Médicamente, es posible. Tengo entendido que se están llevando a cabo juicios con una mujer de 70 años en Inglaterra, por lo que podría hacerse. Estoy bien y saludable y creo que sería posible tener otro hijo en el futuro, pero no tengo prisa en este momento”, reveló Iliescu.