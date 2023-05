Presentadores de noticias en el mundo diciendo "Popocatepetl" divierten a Internet: no pueden

Los presentadores de televisión son profesionales que en algunos casos deben enfrentarse a situaciones difíciles o poco comúnes en sus trabajos, como aquel reportero que fue despojado de su audífono inalámbrico por un "periquito ladrón".

En video, presentadora de noticias pronuncia mal la palabra Popocatépetl e Internet la hace viral

El caso más reciente que se volvió viral fue el de la presentadora de CNN, Isa Soares, quien en días pasados tuvo que pronunciar el nombre de un volcán en México y terminó divirtiendo al Internet.

Todo pasó cuando la profesionista comenzó su programa informativo llamado "Isa Soares Tonight", donde dio algunas de las noticias más relevantes del mundo.

Allí comenzó explicando que miles de personas estarían listas para evacuar ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl en México, pero tras pronunciar mal su nombre, comenzó a hacerse viral dicho fragmento.

Esto hizo que inmediatamente fuera objeto de burla especialmente por personas que radican en dicho país, quienes expusieron sus puntos de vista respecto al tema.

"La forma en la que la conductora dice 'Popocatépetl' ya me dio 10 años más de vida", "¿Popo qué? Jaja no pude parar de reír", "Ok le doy crédito porque lo intentó, pero sí lo dijo muy divertido", "Jaja pobrecita", o "Qué lástima, y es un noticiero", fueron algunos de ellos.



No obstante, algunos se dedicaron a defenderla explicando que la palabra Popocatépetl de origen náhuatl es difícil de pronunciar hasta para aquellos nativos del país y aplaudieron su esfuerzo.

Búrlense, pero prefieren decir Salsa Inglesa a decir Salsa Worcestershire”,“Ni yo que hablo español sé pronunciar bien 'Popocatépelt' ni ninguna otra palabra en Náhuatl. Es un privilegio solo de los mexicanos”, “Ya paren las burlas ante todo fue profesional y lo intentó hay palabras muy difíciles en náhuatl" y "Ni saben hablar inglés y se están burlando de alguien que tuvo un error común para los extranjeros", fueron otros.

La conductora se disculpó y recibió recomendaciones para pronunciar la palabra

Además como un buen gesto, le aconsejaron a Isa Soares que pronunciara el nombre del volcán de otras maneras que también son correctas como "Don Goyo" o simplemente "Popo" en forma de abreviatura, para no volver a pasar por la misma situación.

La periodista se dio cuenta de su error pocos segundos después y pidió disculpas por no decir bien la palabra antes de pasar con el corresponsal de CNN en México.

"Es muy difícil intentar decir correctamente el nombre, una disculpa a todos".

Así pronuncian Popocatépetl en diversos noticieros de otros países

A raíz de esto, algunos usuarios se dieron a la tarea de buscar cómo pronunciaban Popocatépetl en otros noticieros internacionales. Para ellos quienes lo hicieron mejor fueron los comunicólogos de Italia y Japón porque lo pronunciaron a la perfección y sin trabarse en el primer intento.

Por otro lado, quienes creen que no pasaron la prueba fue una periodista de Francia que tuvo que repetir el nombre varias veces y la conductora de CNN antes mencionada.



¿Ya habías visto en Internet este video viral?

