Ariana Grande lanza nuevo videoclip con referencias a Madonna y fans enloquecen: ¿quién es mejor?
Ariana Grande regresó con su nuevo tema musical 'yes, and?' y el video tiene referencias a Madonna y a otras estrellas del pop de acuerdo a fans.
2023 no fue un buen año para Ariana Grande, ya que terminó su matrimonio con Dalton Gomez dos años después de haber iniciado y por si fuera poco, estuvo en el ojo del huracán por confirmar su relación con el actor Ethan Slater, quien trabajó a lado de la cantante dentro de la película 'Wicked', la cual se estrenará este 2024.
Ariana Grande estrena video de canción 'yes, and?': está lleno de referencias a Madonna
A pesar de su situación personal la también actriz aseguró que regresaría con música nueva pronto después de casi 4 años, lo cual cumplió este 12 de enero con el sencillo 'yes, and?' que se hizo tendencia de inmediato. A la par, Ariana horas después publicó el videoclip de dicho tema y terminó rebasando las expectativas de los fans.
De manera inmediata capturó la atención y es que las personas más observadoras notaron que la famosa de 30 años hizo un mini tributo a Madonna y otras artistas del pop que marcaron la música para siempre.
El material inicia con un grupo de críticos entrando a una habitación para mostrarles su nuevo sencillo, el cual hizo que todos pasaran de tener caras serias a dejarse llevar por la música y hasta bailar con ella al punto de retirarse en éxtasis por la experiencia.
En Twitter comenzó una interesante plática sobre los guiños que introdujo Grande a 'yes, and?', pues tiene un cierto parecido tanto musical como coreográfico a 'Vogue' una de las canciones más famosas de la 'Reina del pop', lo cual dejo encantados a los fans.
"Ariana Grande viene a rendir homenaje a esta canción. Juro por dios que cada mes alguien más usa este tema. ICÓNICA", "Ariana realmente aman esta era de la música y estoy aquí para ello", "Los sonidos de esta canción hacen referencia a 'Vogue' de Madonna, y la coreografía uffff, 10 de 10", "Ariana utilizó elementos de la canción 'Vogue' para 'yes, and?' y ¿me enoja? obvio no, lo adoro", o "Como si no pudiera amar a la multitalentosa reina Ariana Grande más de lo que ya lo hago, ella está dando FUERZA ella está dando AMOR PROPIO y estoy sintiendo un poco de vibras de Madonna aquí y ¡¡¡AMO!!!", es lo que expresaron.
De hecho, los pasos emulan el estilo 'Vogue' o también conocido como 'Voguing', el cual es un baile improvisado que está directamente inspirado en las poses de las modelos de las revistas y que Madonna popularizó en la década de los noventa.
Clip 'yes,and? hace homenaje a la cantante Paula Abdul
Otra de las inspiraciones de Ariana fue la intérprete Paula Abdul, pues su clip 'yes, and?' tiene una temática similar a la de 'Cold Hearted' donde se realiza una impresionante coreografía con una construcción de fondo.
Otros internautas aseguraron que la cantante de 'Thank U Next' también les recordó a otras artistas femeninas del pop como Janet Jackson.
"Ariana Grande tomo notas de Madonna, Janet Jackson y Paula Abdul y nos dio una obra maestra de la que no estamos enamorando", "Sin duda me recordó a Madonna y Lady Gaga. Estoy deseando escuchar más de ella", "Mientras veía esto me vino a la mente Janet Jackson, Madonna y obvio Paula Abdul, es increíble".
¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.